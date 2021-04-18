УГМК третий раз подряд выиграл Евролигу

Российский баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга стал победителем женской Евролиги. В финале главного европейского турнира УГМК обыграл испанский клуб «Авенида» со счётом 78:68.
В составе российской команды самой результативной стала Эмма Меессеман, набравшая 19 очков. Тиффани Хейз из «Авениды» набрала 29 очков. Баскетболистка УГМК Брианна Стюарт была признана MVP «Финала четырёх». Показатели американки в составили 14,5 очка, 7,0 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.
В «Финале четырёх», который проходил в Стамбуле (Турция), также приняли участие «Шопрон» из Венгрии и местный «Фенербахче». В матче за третье место «Фенербахче» обыграл «Шопрон» со счётом 64:58.
УГМК стал победителем Евролиги уже в шестой раз. Ранее клуб из Екатеринбурга выигрывал турнир в 2003, 2013, 2016, 2018 и 2019 годах. Кроме того, УГМК четырежды становился обладателем Суперкубка Европы, 14 раз выигрывал чемпионат России и 10 — Кубок страны.
Евролига. Финал
УГМК (Россия) — «Авенида» (Испания) — 78:68 (16:21, 23:9, 20:23, 19:15)
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Fiba — The Basketball Channel.
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