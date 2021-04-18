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«Сан-Антонио» готовит большой ход на рынке в межсезонье

«Сан-Антонио» готовит большой ход на рынке в межсезонье
Баскетбол / НБА 0

«Сан-Антонио Спёрс» во время межсезонья планирует усилить состав. Как сообщает Bleacher Report, клуб из Сан-Антонио заинтересован в тяжёлом форварде «Чикаго Буллз» Лаури Маркканене.

«Многочисленные функционеры и скауты ожидают, что «Сан-Антонио Спёрз» этим летом сделает щедрое предложение Лаури Маркканену», — сообщает «твиттер» Bleacher Report.

23-летний форвард в нынешнем сезоне принял участие в 36 матчах. В среднем он набирает 14,7 очка, делает 5,5 подбора.

Ещё в мае 2020 года The Athletic утверждал, что «Чикаго» готов выслушать предложения по Маркканену. «Быки» хотели обменять игрока и ждали предложения от других клубов. Сообщалось, что уроженцем Финляндии интересовались несколько команд НБА.

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