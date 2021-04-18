«Бруклин» потерял Кевина Дюранта из-за травмы

Один из лидеров «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант выбыл из строя из-за травмы. В первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» форвард получил ушиб левого бедра.

Дюрант пытался пройти под кольцо и столкнулся с Тревором Аризой. Вскоре представители «Бруклина» сообщили, что Кевин больше не выйдет на паркет в этом матче.

За четыре минуты на площадке он набрал восемь очков, реализовав три броска с игры из трёх. В активе Дюранта — два точных трёхочковых броска.

Примечательно, что в матче с «Майами» Кайри Ирвинг и Дюрант лишь в 16-й раз в нынешнем сезоне вышли вместе в стартовой пятёрке команды.

8 апреля Дюрант принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (139:11), выйдя на площадку со скамейки запасных. Дюрант лишь во второй раз в карьере начинал игру на скамейке. Кевин вернулся в строй после того, как пропустил 23 матча из-за повреждения подколенного сухожилия.