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«Майами» вырвал победу у «Бруклина», «Нью-Йорк» выиграл 6 раз подряд впервые с 2014 года

«Майами» вырвал победу у «Бруклина», «Нью-Йорк» выиграл 6 раз подряд впервые с 2014 года
Баскетбол / НБА 0
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В Майами завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА. «Майами Хит» принимал «Бруклин Нетс». Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась победой хозяев со счётом 109:107. При этом победные два очка «Майами» набрал уже на последних секундах встречи.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Ландри Шамет, который набрал 30 очков. У хозяев 21 очко набрал Бэм Адебайо.

Ещё в начале встречи площадку был вынужден покинуть форвард гостей Кевин Дюрант. Он получил ушиб левого бедра в столкновении с Тревором Аризой. За четыре минуты на площадке он набрал восемь очков, реализовав три броска с игры из трёх. В активе Дюранта — два точных трёхочковых броска.

«Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Бруклин» — второе место. В других матчах дня «Атланта Хоукс» обыграла «Индиана Пэйсерз» (129:117), «Нью-Йорк Никс» дожал «Нью-Орлеан Пеликанс» (122:112 ОТ) и впервые с 2014 года победил шесть раз подряд.

НБА - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
109 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Адебайо - 21, Горан Драгич - 18, Нанн - 17, Ариза - 15, Робинсон - 11, Дедмон - 10, Хироу - 9, Игуодала - 8, Ачиува, Батлер, Бьелица, Винсент, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем
Бруклин Нетс: Шамет - 30, Ирвинг - 20, Харрис - 12, Браун - 8, Грин - 8, Дюрант - 8, Гриффин - 7, Луваву-Кабарро - 7, Клэкстон - 4, Джонсон - 3, Джонсон, Джордан, Динвидди, Кьоцца, Олдридж, Перри, Харден
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