«Майами» вырвал победу у «Бруклина», «Нью-Йорк» выиграл 6 раз подряд впервые с 2014 года

В Майами завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА. «Майами Хит» принимал «Бруклин Нетс». Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась победой хозяев со счётом 109:107. При этом победные два очка «Майами» набрал уже на последних секундах встречи.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Ландри Шамет, который набрал 30 очков. У хозяев 21 очко набрал Бэм Адебайо.
Ещё в начале встречи площадку был вынужден покинуть форвард гостей Кевин Дюрант. Он получил ушиб левого бедра в столкновении с Тревором Аризой. За четыре минуты на площадке он набрал восемь очков, реализовав три броска с игры из трёх. В активе Дюранта — два точных трёхочковых броска.
«Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Бруклин» — второе место. В других матчах дня «Атланта Хоукс» обыграла «Индиана Пэйсерз» (129:117), «Нью-Йорк Никс» дожал «Нью-Орлеан Пеликанс» (122:112 ОТ) и впервые с 2014 года победил шесть раз подряд.
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