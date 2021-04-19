Хенри перешёл в «Реал», хотя ЦСКА предлагал ему существенно более крупный контракт
Новобранец «Реала» Пиеррия Хенри отказался от контракта с ЦСКА, невзирая на то, что руководство московского клуба предлагало разыгрывающему гораздо более выгодный контракт, чем мадридцы.
В «Басконии» Хенри получал около 900 тыс. евро, в «Реале» ему дали контракт на 1,2 млн евро, между тем в ЦСКА Пиеррия мог зарабатывать около 1,5 млн евро, сообщает Defensa Central. В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги Хенри в среднем набирает 10,5 очка, а также делает 7,3 передачи и 3,2 подбора за матч.
Отметим, что до переезда в Испанию Хенри выступал в России, защищая цвета казанского УНИКСа. Кроме того, в Европе Пиеррия играл за грузинскую «Вита», немецкий «Ульм», израильский «Хапоэль» из Эйлата и турецкий «Тофаш».
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