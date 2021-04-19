Кевин Дюрант назвал топ-5 своих одноклубников, забыв включить в список Расселла Уэстбрука

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант назвал пятёрку лучших игроков, с которыми ему довелось выступать в одной команде.

«Кайри Ирвинг, Джеймс Харден, Стеф Карри, Клэй Томпсон и я бы назвал Сержа Ибаку. Я кого-то забыл? Чёрт, Расселл, я збыл о Уэстбруке», — сказал Дюрант в интервью, размещённом на сайте Barstoolsports.

Напомним, Дюрант на данный момент выступает в одной команде с Харденом и Ирвингом. В прошлом он вместе с Харденом защищал цвета «Оклахома-Сити Тандер». С Карри и Томпсоном Дюрант выступал в составе «Голден Стэйт Уорриорз», завоевав с калифорнийцами два титула. Что касается Уэстбрука и Ибаки, то с ними Кевин выступал в форме «Оклахома-Сити Тандер».

Напомним, что нынешний сезон стал для Кевина первым полноценным в составе «Нетс».