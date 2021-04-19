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Обама, Баркли и О'Нил сняли ролик, в котором призвали людей вакцинироваться от COVID-19

Обама, Баркли и О'Нил сняли ролик, в котором призвали людей вакцинироваться от COVID-19
Баскетбол / НБА 0
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44-й президент США Барак Обама, а также члены Зала славы НБА Шакил О'Нил и Чарльз Баркли сняли видео, в котором призвали людей вакцинироваться от коронавируса.

На ролике видно, что они общаются по видеосвязи. В ходе разговора Шакил позвонил своей маме, которая пообщалась с Баркли. После слово взял Обама, отметивший важности процесса вакцинации среди широких масс населения.

«Люди должны понять, что вакцинация нужна. Я благодарен вам, что вы принимаете в этом участие. Теперь, когда вакцина стала более доступной, хочу удостовериться, что люди, особенно сообщества афроамериканцев и латиноамериканцев, а также молодые люди понимали, что это спасает жизни. Вакцинация поможет быстрее вернуться к нормальной жизни. Чем быстрее мы вакцинируемся тем лучше», — сказал Обама.

Баркли ответил, что уже завтра получит вторую дозу вакцины.

Соответствующее видео доступно на странице Барака Обамы в «Твиттере».

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