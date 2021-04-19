Мэджик Джонсон назвал самого ценного игрока НБА. Это не Леброн Джеймс
Легендарный Мэджик Джонсон считает, что в нынешнем сезоне звание MVP НБА должен получить лидер «Голден Стэйт Уорриорз», разыгрывающий защитник Стефен Карри.
«Сложно отрицать статус MVP для Стефена Карри. Он — первая, вторая и третья опция для „Уорриорз“. Он по-прежнему доминирует», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Стефен Карри — двукратный MVP НБА и трёхкратный чемпион лиги. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 49 матчах, набирая в них 31 очко, собирая 5,6 подборов, совершая 5,9 передачи и 1,2 перехвата. При этом он реализовывает 42,7% бросков из-за дуги.
Благодаря успешной игре своего лидера команда из Калифорнии по-прежнему сохраняет шансы пробиться в плей-офф Западной конференции.
Рекомендуем вам
- 19 апреля 2021
-
15:33
-
15:18
-
13:27
-
12:40
-
10:28
-
10:15
-
05:21
-
01:00
- 18 апреля 2021
-
23:48
-
22:22
-
21:07
-
17:44
-
16:59
-
14:42
-
11:59
-
09:54
-
08:19
-
08:14
-
08:12
-
07:31
-
02:29
-
00:07
- 17 апреля 2021
-
22:40
-
21:00
-
20:44
-
19:59
-
19:50
-
19:19
-
18:54
-
17:45
-
17:37
-
16:44
-
16:33
-
16:25
-
15:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам