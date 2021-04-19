Мэджик Джонсон назвал самого ценного игрока НБА. Это не Леброн Джеймс

Легендарный Мэджик Джонсон считает, что в нынешнем сезоне звание MVP НБА должен получить лидер «Голден Стэйт Уорриорз», разыгрывающий защитник Стефен Карри.

«Сложно отрицать статус MVP для Стефена Карри. Он — первая, вторая и третья опция для „Уорриорз“. Он по-прежнему доминирует», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Стефен Карри — двукратный MVP НБА и трёхкратный чемпион лиги. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 49 матчах, набирая в них 31 очко, собирая 5,6 подборов, совершая 5,9 передачи и 1,2 перехвата. При этом он реализовывает 42,7% бросков из-за дуги.

Благодаря успешной игре своего лидера команда из Калифорнии по-прежнему сохраняет шансы пробиться в плей-офф Западной конференции.