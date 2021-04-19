Кевин Дюрант признался, почему перешёл в суперкоманду «Голден Стэйт»
Один из лидеров «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, почему в 2016 году принял решение перейти в «Голден Стэйт Уорриорз».
«На пятом году в лиге, когда мне было 23 года, мы пробились в финал. После мы уже не могли повторить это достижение. То был первый подобный опыт для меня, мне хотелось повторить этот опыт. Хотелось вернуться на тот уровень снова. Выход в финал 2012 года стал большим событием. Понимал, что хочу повторения. Мне было всё равно с кем я этого добьюсь», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
Напомним, в составе «Уорриорз» Дюрант в итоге стал двукратным чемпионом лиги и двукратным MVP финальной серии плей-офф НБА. В нынешнем сезоне команда Дюранта «Бруклин Нетс» является одним из фаворитов чемпионата.
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