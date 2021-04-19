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«Фенербахче» огласил позицию по серии с ЦСКА после вспышки коронавируса

«Фенербахче» огласил позицию по серии с ЦСКА после вспышки коронавируса
Баскетбол / Евролига 0
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Руководство «Фенербахче» не намерено пытаться переносить игры четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА, невзирая на массовую вспышку коронавируса в клубе, сообщает Eurohoops.

Стамбульцы будут действовать согласно ранее запланированному графику и проведут первый матч с армейцами 21 апреля.

Регламент Евролиги говорит о том, что игра может быть отложена лишь в том случае, если команде не удаётся собрать заявку из 8 баскетболистов. Даже при девяти случаях заражения в команде у «Фенербахче» есть запас, так как с учётом молодых игроков в заявке клуба числится 21 баскетболист.

Напомним, что по итогам регулярного первенства подопечные Игора Кокошкова заняли седьмое место в турнирной таблице. В результате в плей-офф команда попала на ЦСКА. Не так давно капитан «Фенербахче» Мелих Махмутоглу уверял, что в команде хотели видеть в качестве соперника по четвертьфинальной стадии Евролиги именно ЦСКА.

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