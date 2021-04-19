Президент ЦСКА отреагировал на потерю Майка Джеймса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о предстоящей серии плей-офф Евролиги против «Фенербахче» и ситуации с отстранённым защитником Майком Джеймсом.
— Коронавирус в «Фенере» — плюс для ЦСКА?
— В первую очередь, желаю скорейшего выздоровления всем игрокам, тренерам и работникам стамбульского клуба, это самое главное. Этот сезон — особенный, все команды в разное время столкнулись с подобными проблемами. Уверен, что «Фенер» будет биться в любом составе без ссылок на болезни и травмы, мало того, наверняка команда будет сражаться «за себя и за того парня». И все же хотелось бы видеть соперника в оптимальном составе. Плей-офф Евролиги — важнейшая, зрелищная стадия сезона, на ней хотелось бы видеть баскетбол самого высокого уровня, с участием всех звезд. Очень жаль, что противостояние может быть подпорчено проблемами с COVID.
— Потеря Джеймса сильно скажется?
— История не знает сослагательного настроения. Майк находится в США и имеет реальные шансы в ближайшее время подписать контракт с одной из команд НБА, — цитирует Ватутина Materatings.
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