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Эргин Атаман назвал непреодолимую несправедливость в пользу российских ЦСКА и «Зенита»

Эргин Атаман назвал непреодолимую несправедливость в пользу российских ЦСКА и «Зенита»
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман назвал несправедливым то, что на предстоящих играх российских ЦСКА и «Зенита» в Евролиге будут присутствовать зрители.

«Сложно делать прогнозы при таких небольших различиях между восемью командами, которые будут участвовать в плей-офф. Конечно, фаворитами являются команды с преимуществом домашней площадки, но пока ничего не ясно. «Бавария» — очень опасный соперник, которому мы проиграли дважды, и то же самое произошло с «Зенитом». С другой стороны, мы дважды обыграли «Барселону»! Так как же сказать наверняка, какая команда лучше?

К тому же на матчах в России будут присутствовать болельщики, чего нельзя сказать о соответствующих сериях в Стамбуле и Барселоне. И именно по этой причине я протестовал в начале сезона. Но это несправедливость, которую мы не можем преодолеть, потому что таковы правила проведения турнира», — приводит слова Атамана Gazzetta.gr.

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