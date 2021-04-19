Эргин Атаман назвал непреодолимую несправедливость в пользу российских ЦСКА и «Зенита»

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман назвал несправедливым то, что на предстоящих играх российских ЦСКА и «Зенита» в Евролиге будут присутствовать зрители.

«Сложно делать прогнозы при таких небольших различиях между восемью командами, которые будут участвовать в плей-офф. Конечно, фаворитами являются команды с преимуществом домашней площадки, но пока ничего не ясно. «Бавария» — очень опасный соперник, которому мы проиграли дважды, и то же самое произошло с «Зенитом». С другой стороны, мы дважды обыграли «Барселону»! Так как же сказать наверняка, какая команда лучше?



К тому же на матчах в России будут присутствовать болельщики, чего нельзя сказать о соответствующих сериях в Стамбуле и Барселоне. И именно по этой причине я протестовал в начале сезона. Но это несправедливость, которую мы не можем преодолеть, потому что таковы правила проведения турнира», — приводит слова Атамана Gazzetta.gr.