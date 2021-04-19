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Сын Скотти Пиппена скончался в возрасте 33 лет

Сын Скотти Пиппена скончался в возрасте 33 лет
Баскетбол / НБА 0
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Шестикратный чемпион НБА, легендарный Скотти Пиппен рассказал о смерти своего старшего сына. Ему было 33 года, причина случившегося неизвестна.

«Моё сердце разбито. Вчера я попрощался со своим первенцем Антроном. Мы вдвоём делили любовь к баскетболу, бесчисленное количество раз говорили об этой игре. Антрон страдал от хронической астмы, и если бы у него её не было, я искренне верю, что он бы попал в НБА.

Антрон оставался позитивным и усердно работал, и я очень горжусь тем, каким человеком он стал. Пожалуйста, поддержите его маму, Карен, всю его семью и друзей. Это доброе сердце и прекрасная душа ушли слишком рано. Я люблю тебя, сынок. Спи спокойно, пока мы не встретимся снова», — написал Пиппен на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Скотти Пиппена в «Инстаграме».

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