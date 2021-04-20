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«Чикаго» оказался сильнее «Бостона», «Филадельфия» дома уступила «Голден Стэйт»

«Чикаго» оказался сильнее «Бостона», «Филадельфия» дома уступила «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 102:96, которая прервала 6-матчевую серию побед «Бостона».

Самый значительный вклад в победу «Чикаго» внёс центровой Никола Вучевич, на счету которого 29 очков, 9 подборов и 2 передачи. Наиболее результативным игроком «Селтикс» стал Джейлен Браун – 23 очка, 4 подбора и 1 передача. Отметим, что форвард «Бостона» Джейсону Тейтуму оформил трипл-дабл – 14 очков, 13 подборов и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
96 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Браун - 23, Притчард - 14, Тейтум - 14, Томпсон - 11, Уотерс - 9, Оджелей - 8, Паркер - 8, Уильямс - 5, Корнет - 2, Лэнгфорд - 2, Несмит, Смарт, Уильямс, Уокер, Фалль, Фурнье, Эдвардс
Чикаго Буллз: Вучевич - 29, Уайт - 19, Темпл - 13, Янг - 13, Маркканен - 9, Тайс - 6, Уильямс - 6, Браун - 4, Саторански - 3, Амину, Арчидиаконоу, Валентайн, Грин, Дотсон, Лавин, Мокока, Фелисио

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете неожиданно уступила «Голден Стэйт Уорриорз» (96:107). Разыгрывающему гостей Стефену Карри удалось набрать 49 очков.

НБА - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
96 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Карри - 15, Тибулл - 13, Грин - 12, Коркмаз - 10, Макси - 10, Милтон - 5, Хилл - 2, Такер - 1, Джо, Джонс, Рид, Симмонс, Скотт, Толливер, Харрис, Ховард
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 49, Уиггинс - 16, Ли - 12, Убре - 9, Грин - 8, Пул - 6, Луни - 5, Бэйзмор - 2, Манньон, Мюлдер, Пэйтон II, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен

В других матчах игрового дня «Детройт Пистонс» дома оказался сильнее «Кливленд Кавальерс» (109:105), трипл-дабл Расселла Уэстбрука (13 очков, 11 подборов и 17 передач) помог «Вашингтону» в игре с «Оклахома-Сити Тандер» (119:117), «Сан-Антонио Спёрс» крупно обыграл «Индиану Пэйсерс» (109:94), а «Милуоки Бакс» в овертайме уступил «Финикс Санз» (127:128).

НБА - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
109 : 105
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Бей - 20, Джексон - 20, Стюарт - 18, Джексон - 16, Кук - 12, Хейз - 12, Диалло - 5, Окафор - 4, Ли - 2, Грант, Джозеф, Думбуйа, Макгрудер, Пламли, Сирвидис, Смит, Эллингтон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 28, Гарлэнд - 23, Лав - 15, Хартенштайн - 13, Принс - 11, Окоро - 6, Аллен - 5, Деллаведова - 4, Дотсон, Кабенгеле, Нэнс, Осман, Стивенс, Томас, Уиндлер, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Дав. Бертанс - 21, Лопес - 17, Гэффорд - 13, Уэстбрук - 13, Лень - 9, Авдия - 6, Нето - 6, Мэтьюз - 2, Смит - 2, Белл, Бонга, Брайант, Гилл, Уинстон, Хатимура, Хатчинсон
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 26, Брэдли - 16, Уильямс - 15, Маледон - 14, Джером - 11, Михайлюк - 11, Покушевски - 8, Оар - 6, Deck, Браун, Гилджес-Александер, Дорт, Мускала, Роби, Робинсон, Холл, Хорфорд
НБА - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
94 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 18, ЛеВерт - 18, Бриссетт - 13, Макконнелл - 8, Битадзе - 7, Самнер - 7, Холидей - 6, Мартин - 5, Макдермотт - 4, Холидэй - 4, Стэнли - 2, Сэмпсон - 2, Боуэн, Лэмб, Сабонис, Тёрнер, Уоррен
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 25, Дерозан - 18, Пёлтль - 16, Джонсон - 14, Мюррей - 11, Ойбанкс - 9, Гэй - 8, Бэйтс-Диоп - 2, Васселл - 2, Джонс - 2, Миллз - 2, Дьенг, Лайлз, Саманич, Уокер, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 128
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Миддлтон - 26, Холидэй - 25, Дивинченцо - 9, Коннотон - 9, Лопес - 7, Портис - 6, Тиг - 6, Такер - 3, Форбс - 3, Toupane, Адетокунбо, Дьяките, Куруч, Меррилл, Нвора
Финикс Санз: Букер - 24, Пол - 22, Бриджес - 21, Эйтон - 20, Джонсон - 13, Пэйн - 12, Краудер - 9, Крэйг - 5, Шарич - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит
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