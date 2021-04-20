«Чикаго» оказался сильнее «Бостона», «Филадельфия» дома уступила «Голден Стэйт»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 102:96, которая прервала 6-матчевую серию побед «Бостона».
Самый значительный вклад в победу «Чикаго» внёс центровой Никола Вучевич, на счету которого 29 очков, 9 подборов и 2 передачи. Наиболее результативным игроком «Селтикс» стал Джейлен Браун – 23 очка, 4 подбора и 1 передача. Отметим, что форвард «Бостона» Джейсону Тейтуму оформил трипл-дабл – 14 очков, 13 подборов и 10 передач.
В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете неожиданно уступила «Голден Стэйт Уорриорз» (96:107). Разыгрывающему гостей Стефену Карри удалось набрать 49 очков.
В других матчах игрового дня «Детройт Пистонс» дома оказался сильнее «Кливленд Кавальерс» (109:105), трипл-дабл Расселла Уэстбрука (13 очков, 11 подборов и 17 передач) помог «Вашингтону» в игре с «Оклахома-Сити Тандер» (119:117), «Сан-Антонио Спёрс» крупно обыграл «Индиану Пэйсерс» (109:94), а «Милуоки Бакс» в овертайме уступил «Финикс Санз» (127:128).
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