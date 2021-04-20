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«Юта» легко переиграла «Лейкерс» в матче НБА

«Юта» легко переиграла «Лейкерс» в матче НБА
Баскетбол / НБА 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Юте Джаз» со счётом 97:111.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс разыгрывающий Джордан Кларксон, набравший 22 очка и совершивший три подбора и одну передачу. Дабл-даблами отметились сразу два баскетболиста «Джаз» — Майк Конли (14 очков, два подбора и 10 передач) и Руди Гобер (13 очков, 10 подборов и две передачи). Наиболее результативным игроком «Лейкерс» стал Тэйлен Хортон-Такер (24 очка, четыре подбора и две передачи).

«Юта Джаз» (42-15) является лидером в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Лос-Анджелес Лейкерс» (35-22) — на пятом месте.

НБА - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 111
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хортон-Такер - 24, Кузма - 17, Колдуэлл-Поуп - 15, Шрёдер - 15, Драммонд - 8, Маклемор - 6, Моррис - 4, Карузо - 3, Маккинни - 2, Харрелл - 2, Адетокунбо - 1, Дадли, Джеймс, Дэвис, Кейкок, Марк Газоль, Мэттьюз
Юта Джаз: Кларксон - 22, Инглс - 21, Богданович - 19, Гобер - 14, Конли - 14, О'Нил - 13, Морган - 2, Ньянг - 2, Томас - 2, Фэйворс - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Митчелл, Они, Форрест, Хьюз

В другом матче «Денвер Наггетс» дома в овертайме обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 139:137. Центровой «Денвера» Никола Йокич стал самым результативным игроком матча — на его счету дабл-дабл из 47 очков, 15 подборов и восьми передач.

НБА - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 137
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Йокич - 47, Бартон - 28, Портер - 21, Грин - 12, Миллсэп - 12, Дозьер - 10, Кампаццо - 3, Гордон - 2, Харрисон - 2, Чанчар - 2, Бол, Макги, Маррей, Моррис, Ннаджи, Ховард
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Мелтон - 25, Аллен - 24, Тиллман - 18, Андерсон - 11, Кончар - 10, Уинслоу - 6, Кларк - 4, Бейн - 3, Брукс, Валанчюнас, Джексон, Джонс, Макдермотт, Портер, Тийе, Фрейзер
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