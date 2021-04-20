«Юта» легко переиграла «Лейкерс» в матче НБА

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Юте Джаз» со счётом 97:111.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс разыгрывающий Джордан Кларксон, набравший 22 очка и совершивший три подбора и одну передачу. Дабл-даблами отметились сразу два баскетболиста «Джаз» — Майк Конли (14 очков, два подбора и 10 передач) и Руди Гобер (13 очков, 10 подборов и две передачи). Наиболее результативным игроком «Лейкерс» стал Тэйлен Хортон-Такер (24 очка, четыре подбора и две передачи).

«Юта Джаз» (42-15) является лидером в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Лос-Анджелес Лейкерс» (35-22) — на пятом месте.

В другом матче «Денвер Наггетс» дома в овертайме обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 139:137. Центровой «Денвера» Никола Йокич стал самым результативным игроком матча — на его счету дабл-дабл из 47 очков, 15 подборов и восьми передач.