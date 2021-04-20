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Крис Пол превзошёл Мэджика Джонсона и поднялся в топ-5 плеймейкеров в истории НБА

Крис Пол превзошёл Мэджика Джонсона и поднялся в топ-5 плеймейкеров в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол превзошёл легендарного Мэджика Джонсона по количеству передач за карьеру и поднялся на пятое место в истории НБА по этому показателю.

В матче регулярного чемпионата против «Милуоки Бакс» (128:127 ОТ) 35-летний Пол записал себе в актив 13 передач, увеличив общий показатель за карьеру до 10 145. Пол обошёл Мэджика (10 141) во второй половине четвёртой четверти, отдав передачу в быстрый прорыв на атакующего защитника Девина Букера.

Марк Джексон (10 334) и Стив Нэш (10 335) — ближайшие цели Пола в исторической гонке плеймейкеров. Джон Стоктон (15 806) и Джейсон Кидд (12 091) занимают две первые позиции.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBA.

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