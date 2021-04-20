Источник: ЦСКА ещё не отчислил Джеймса и может потребовать компенсацию за него у «Нетс»

ЦСКА может потребовать компенсацию у «Бруклин Нетс» за переход разыгрывающего Майка Джеймса, сообщает «твиттер»-аккаунт Nets Daily. Ранее стало известно, что баскетболист близок к переходу в «Нетс», несмотря на действующий контракт с ЦСКА.

«Нетс» ещё нужно расстаться с Олдриджем, и, насколько я знаю, ЦСКА необходимо отчислить Джеймса. ЦСКА отстранил его, но не отчислил. Поэтому должны сперва произойти оба события, лишь после чего Джеймс сможет перейти в «Нетс». Сообщалось, что он находится в Нью-Йорке. Может ли ЦСКА потребовать за него компенсацию? Это вполне возможно», — говорится в записи.

Американец начинал сезон в составе ЦСКА. После серии конфликтов с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом он был отстранён от игр, а в клубе признали, что больше не смогут продолжить сотрудничество с игроком. В прошлом Майк Джеймс уже пытался закрепиться в НБА. В сезоне-2017/2018 он защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз». За эти команды в общей сложности он провёл 36 матчей, набирая в них 9,3 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 3,5 передачи.