Леброн Джеймс отреагировал на то, что Дуэйн Уэйд стал миноритарным владельцем клуба НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лаконично прокомментировал приобретение трёхкратным чемпионом НБА Дуэйном Уэйдом доли в клубе «Юта Джаз». Ранее стало известно, что Уэйд будет сотрудничать с бизнесменом Райаном Смитом, которому принадлежит основная доля в организации. Уайд стал миноритарным владельцем клуба.
«Масштабно! Поздравляю, брат!» — написал Джеймс, сопроводив запись эмодзи с поднятым вверх кулаком и короной.
39-летний Уэйд планирует принимать активное участие в развитии франшизы «Джаз». Уэйд познакомился с Райаном Смитом во время игры в гольф в Калифорнии в 2019 году. С тех пор они стали друзьями. Среди прочего, Смит посвящал Уэйда в дела компании Qualtrics и был его ментором в бизнес-вопросах. 42-летний Смит хотел продать долю в «Джаз» Уэйду с тех пор, как закрыл покупку клуба за 1,66 миллиарда долларов в октябре 2020 года. По правилам НБА, доля владения в клубе не может составлять менее одного процента, но точные условия сделки с участием Уэйда пока не сообщаются.
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