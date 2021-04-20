Игрок НБА стал жертвой нападения возле ночного клуба в Майами. Названы подробности
Защитник «Хьюстон Рокетс» Стерлинг Браун попал в неприятную историю. На него напали рядом с ночным клубом в Майами. Пресс-служба «Хьюстона» сообщила о нападении на Стерлинга, но не стала раскрывать подробности.
«Прошлой ночью Браун стал жертвой нападения. Он не был знаком с нападавшим. В результате инцидента Стерлинг получил рваные раны лица, но он полностью восстановится», — говорится в заявлении.
При этом Браун пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (91:113). Как утверждает пресс-служба клуба, баскетболист не вышел на паркет из-за травмы колена.
Как утверждает известный инсайдер Шэмс Чарания, Стерлинга ударили бутылкой по голове. Причины произошедшего пока неизвестны. Также ничего не говорится о повреждениях баскетболиста.
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