Тимма и Седокова совершили радикальное бьюти-преображение

Игрок «Химок» Янис Тимма и его супруга, известная певица Анна Седокова сменили имидж. Звезда шоу-бизнеса опубликовала в социальных сетях фотографии, сделанные в парикмахерской. Там её муж сидит в кресле с краской на голове. Тимма сменил имидж, став платиновым блондином.

Изменила внешность и сама Седокова. По её словам, она первая решила перекраситься, а супруг её поддержал.

«На самом деле это я решила изменить цвет и покраситься в блонд. Я просто забыла кое-что дома, и любимый привёз», — сказала Седокова.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от которого у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.