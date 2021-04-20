В «Лейкерс» прояснили текущий статус Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель рассказал о состоянии травмированных звёзд команды. В лазарете «Лейкерс» находятся Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, являющиеся одними из лидеров команды.

Как сообщил Вогель, Джеймс уже начал выполнять «лёгкую работу» на площадке. Тем не менее пока сроки его возвращения не называются.

В то же время Дэвис может вернуться в строй уже через несколько дней. В настоящее время Энтони набирает форму.

Джеймс уже пропустил 16 матчей регулярного чемпионата НБА. 20 марта он получил растяжение связок голеностопа после неудачного падения на свою ногу одного из соперников. Дэвис не выходил на площадку уже на протяжении 30 матчей. У него диагностировали повреждение икроножной мышцы.