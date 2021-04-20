Гэри Пэйтон объяснил, почему Леброн Джеймс в целом лучше Майкла Джордана

Чемпион НБА Гэри Пэйтон поделился мнением о легенде «Чикаго Буллз» Майкле Джордане и лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. По мнению Пэйтона, Джеймс превосходит Джордана, хоть у Майкла и есть преимущества.

«Джордан и Леброн — совершенно разные баскетболисты. Джордан был парнем, который хорошо забрасывал важные мячи. Когда было нужно, он шёл к кольцу с мячом и делал своё дело. Леброн — универсальный баскетболист.

Если спросите меня, кто является лучшим универсальным игроком, то это, конечно, Леброн Джеймс. Он умеет на площадке всё. Он раздаёт передачи лучше, чем это делал Джордан. Он немного лучше ведёт мяч. Что касается бросков, то я не уверен. По подборам, на мой взгляд, Леброн лучше, но и Джордан был хорош», — цитирует Пэйтона журналист Брэндон Робинсон.