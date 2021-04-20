Главный тренер «Фенербахче» не сможет руководить командой в начале серии с ЦСКА

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков не сможет руководить командой в начале серии с ЦСКА, сообщает Totalbasket. Функции главного тренера будет выполнять Эрдем Джан. Причины отсутствия Кокошкова не называются. Стоит напомнить, что в «Фенербахче» в последние дни зафиксирована вспышка коронавируса. В стане стамбульцев как минимум восемь заболевших. Невзирая на такую ситуацию, команда отправилась в Москву.

В первых двух матчах серии «Фенербахче» совершенно точно не поможет лидер стамбульцев Ян Веселы. В Москву также не поехали Джарелл Эдди, Эдгарас Улановас, Бобби Диксон и Йиит Онан.

Напомним, первые два матча серии пройдут 21 и 23 апреля. По итогам регулярного чемпионата «Фенербахче» занял седьмое место, а ЦСКА — второе.