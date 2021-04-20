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Капитан «Зенита», вероятно, вылетел до конца сезона

Капитан «Зенита», вероятно, вылетел до конца сезона
Баскетбол / Евролига 0

Капитан «Зенита» Матеуш Понитка, вероятнее всего, выбыл из строя до завершения сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» известный обозреватель Донатас Урбонас. Не исключено, что баскетболист не сможет помочь национальной команде Польши и в квалификационном турнире Олимпийских игр. В скором времени Понитка пройдёт углублённое медицинское обследование.

Понитка проводит первый сезон в статусе капитана команды из Санкт-Петербурга. В нынешнем сезоне Евролиги Матеуш не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата. В 34 встречах он набирал 8,4 очка, собирал 5,2 подбора, совершал 3,2 передачи и 1,0 перехвата.

Напомним, по итогам регулярного первенства «Зенит» занял восьмое место. В плей-офф команда сразится с «Барселоной».

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