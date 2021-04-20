«Зенит» продлил контракт с главным тренером на три года

Руководство «Зенита» объявило о продлении сотрудничества с главным тренером команды Хавьером Паскуалем. Новое соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба петербуржцев в «Твиттере».

Паскуаль возглавил «Зенит» посреди минувшего сезона, заменив на этом посту другого испанского специалиста Жоана Плазу. Нынешний сезон стал для него первым полноценным во главе российской команды. Благодаря усилиям специалиста «Зенит» впервые в истории сумел пробиться в плей-офф Евролиги. Команда заняла восьмое место по итогам регулярного чемпионата и в четвертьфинале встретится с «Барселоной».

В Единой лиге ВТБ команда с берегов Невы возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата, одержав 20 побед в 24 встречах.