«Анадолу Эфес» разгромил «Реал» с разницей «+27» в первом матче плей-офф Евролиги

«Анадолу Эфес» на своей площадке разгромил «Реал» в первом матче плей-офф Евролиги. Встреча завершилась со счётом 90:63.



Первая четверть прошла в равной борьбе, однако в её концовке турецкому клубу удалось вырваться вперёд — 20:18. До конца матча «Анадолу Эфес» не уступал в счёте. К большому перерыву команды подошли со счётом 44:40, в третьей четверти подопечным Эргина Атамана удалось достичь двузначного преимущества — 64:50. В последней десятиминутке «Эфес» довёл разницу до разгромной. Самым результативным в составе победителей стал Родриг Бобуа, набравший 19 очков, 16 очков в свой актив записал Сертач Шанлы. 13 очков гостям принёс Трэй Томпкинс.



Второй матч серии до трёх побед также пройдёт в Стамбуле 22 апреля.

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