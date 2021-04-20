«Милан» на последней секунде вырвал победу в матче с «Баварией»
В Милане завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Миланом» и «Баварией».
В первой четверти команда из Германии была удачливее и захватила лидерство — 18:16. К большому перерыву преимущество мюнхенцев стало двузначным — 44:27. Тем не менее во второй половине встречи хозяевам удалось прибавить. К концу третьей четверти они сократили отставание до 11 очков — 53:64. А в заключительной десятиминутке окончательно выровняли игру. В итоге «Милану» на последней секунде встречи удалось вырвать победу благодаря броску Зака Ледея — 79:78.
Таким образом, «Милан» повёл в серии — 1:0.
Лучшим в составе победителей стал всё тот же Ледей, набравший 17 очков. У «Баварии» 23 балла на счету Денниса Сили.
Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2021, вторник. 21:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
79 : 78
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпия Милан: Ледей - 17, Родригес - 13, Пантер - 11, Дилэйни - 10, Мицов - 8, Шилдс - 8, Хайнс - 6, Датоме - 2, Тарчевски - 2, Эванс - 2, Брукс, Ролл
Бавария: Сили - 23, Болдуин - 10, Джонсон - 10, Гист - 7, Рейнольдс - 7, Шишко - 7, Лучич - 6, Ципсер - 5, Уэйлер-Бэбб - 3, Амайце, Радошевич, Флаккадори
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