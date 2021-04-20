«Милан» на последней секунде вырвал победу в матче с «Баварией»

В Милане завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Миланом» и «Баварией».

В первой четверти команда из Германии была удачливее и захватила лидерство — 18:16. К большому перерыву преимущество мюнхенцев стало двузначным — 44:27. Тем не менее во второй половине встречи хозяевам удалось прибавить. К концу третьей четверти они сократили отставание до 11 очков — 53:64. А в заключительной десятиминутке окончательно выровняли игру. В итоге «Милану» на последней секунде встречи удалось вырвать победу благодаря броску Зака Ледея — 79:78.

Таким образом, «Милан» повёл в серии — 1:0.

Лучшим в составе победителей стал всё тот же Ледей, набравший 17 очков. У «Баварии» 23 балла на счету Денниса Сили.