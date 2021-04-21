Димитрис Итудис: ЦСКА должен быть настороже перед матчем с «Фенербахче»
21 апреля ЦСКА проведёт первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Фенербахче». В преддверии встречи ожиданием от неё поделился главный тренер «армейцев» Димитрис Итудис.
«Это любимое время для всех. Плей-офф – это что-то особенное. Счастливы, что год за годом подряд попадаем в плей-офф, что постоянно владеем преимуществом домашней площадки. Ждём, что болельщики придут и помогут нам.
Все восхищены, мотивированы и собраны. Нам противостоит отличная команда, которая изменилась в ходе сезона, добавила важных игроков. У них прекрасный тренер, и мы должны быть настороже. Будем идти от игры к игре, нужно проанализировать множество деталей, но сейчас фокусируемся на первом матче», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
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