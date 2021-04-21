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«Бруклин» сообщил плохие новости по Джеймсу Хардену

«Бруклин» сообщил плохие новости по Джеймсу Хардену
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден усугубил травму подколенного сухожилия, сообщил клуб в «Твиттере».

Проблема случилась во время восстановительной тренировки Хардена на площадке. По итогам МРТ-обследования было принято решение, что игрок останется вне игры на неопределенный срок. Джеймс получил травму в начале матча регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорк Никс» 5 апреля. Ожидалось, что игрок пропустит около 10 дней. Не исключается вариант, при котором Джеймс вылетит из строя до плей-офф.

«Мы вернулись на круги своя. Он вернется, когда вернется. Может быть, в плей-офф. Может быть, раньше», — заявил главный тренер «Нетс» Стив Нэш.

Харден в среднем набирает 25,4 очка, 11,0 передачи и 8,7 подбора с момента перехода в «Бруклин» в январе.

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