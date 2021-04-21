«Клипперс» потеряли Кавая Леонарда

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустит еще как минимум одну неделю из-за травмы правой стопы, сообщает Hoops Rumors.



На прошлой неделе Леонард пропустил четыре игры подряд, но вернулся в строй в воскресенье, набрав 15 очков, 11 подборов и 8 передач за 22 минуты в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесота Тимбервулвз». Леонард хочет играть, но команда приняла решение поберечь его. Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тайрон Лю считает, что это пойдёт на пользу в долгосрочной перспективе и уменьшит риск рецидива травмы.

Клипперс" занимают 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. Леонард в этом сезоне набирает в среднем 25,7 очка, 6,7 подбора и 5,1 передачи за игру.