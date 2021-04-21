«Клипперс» потеряли Кавая Леонарда
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустит еще как минимум одну неделю из-за травмы правой стопы, сообщает Hoops Rumors.
На прошлой неделе Леонард пропустил четыре игры подряд, но вернулся в строй в воскресенье, набрав 15 очков, 11 подборов и 8 передач за 22 минуты в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесота Тимбервулвз». Леонард хочет играть, но команда приняла решение поберечь его. Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тайрон Лю считает, что это пойдёт на пользу в долгосрочной перспективе и уменьшит риск рецидива травмы.
Клипперс" занимают 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. Леонард в этом сезоне набирает в среднем 25,7 очка, 6,7 подбора и 5,1 передачи за игру.
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
08:14
-
08:10
-
07:51
-
05:36
-
02:53
-
00:57
-
00:30
- 20 апреля 2021
-
23:51
-
22:11
-
21:53
-
21:26
-
20:28
-
19:25
-
18:35
-
17:51
-
17:13
-
16:37
-
15:51
-
14:56
-
14:47
-
13:53
-
13:02
-
12:33
-
11:54
-
11:22
-
10:18
-
09:42
-
09:15
-
08:00
-
07:58
-
07:56
-
07:54
-
07:49
-
07:23
-
05:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам