ЦСКА отреагировал на претензии «Фенербахче» после прилёта в Россию на серию плей-офф

В пресс-службе ЦСКА отреагировали на претензии «Фенербахче» после прилёта в Россию на серию плей-офф Евролиги.
Незадолго до прилёта в Москву армейцы потребовали у стамбульцев пройти повторные тесты на коронавирус, даже невзирая на то, что баскетболисты уже прошли соответствующие проверки непосредственно перед отправлением в Россию. Этот факт возмутил руководство турецкого клуба, которое выступило по этому поводу с официальным заявлением.
«ЦСКА и «Фенербахче» связывают давние партнёрские отношения, мы рады видеть «Фенер» в Москве и искренне желаем здоровья всем игрокам и тренерам. Учитывая ситуацию с коронавирусом в команде, гостям было рекомендовано провести дополнительное ПЦР-тестирование по прибытию в Россию. Наш клуб был готов способствовать тому, чтобы эта процедура прошла максимально удобно и оперативно.
Она не является обязательной, проводится для прибывающих из Турции выборочно согласно постановлению Роспотребнадзора. В условиях пандемии это нормальная мера предосторожности, дабы избежать распространения вируса, а также предотвратить заражение игроков местной команды и тем самым сохранить возможность продолжения плей-офф Евролиги. Тестирование по прилёте проходили и мы — в Израиле, Эстонии, перед приездом в Германию во время двойной недели Евролиги. Причем в эти периоды в составе ЦСКА не было ни одного заболевшего. О своих намерениях мы уведомили офис Евролиги.
Кроме того, хочу отметить, что наш клуб задействовал все свои связи в госорганах, чтобы чартер «Фенербахче» получил разрешение на прилёт в нашу страну. На фоне всех обстоятельств, когда весь мир старается обезопасить себя тестами, реакция соперников на короткий и простой тест, к которым привыкли все команды, в проведении которого нет никакого злого умысла или огромного неудобства, выглядит странной.
Хочу также отметить, что никто из руководства ЦСКА не угрожал отказом от допуска в Россию на пятый матч серии при отказе от тестирования, как говорится в коммюнике стамбульцев. Мы предупредили коллег из «Фенербахче», что такой запрет возможен по решению российских властей, если на обязательном тесте 22 апреля среди прилетевших в страну представителей клуба будут выявлены случаи заболевания. Ещё раз отметим, что рады прилёту «Фенера» и ждём начала плей-офф», — цитирует пресс-службу ЦСКА «Р-Спорт».
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