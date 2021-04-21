Фридзон: «Зенит» впервые оказался в топ-8 лучших в Европе. Никого в команде это не удивило

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон прокомментировал выход команды в плей-офф Евролиги. Напомним, «Зенит» вышел в стадию плей-офф впервые в истории.

«Мы сделали свой шаг — пробились в восьмёрку. Теперь можно играть в свое удовольствие, выходить и наслаждаться тем, что мы в четвертьфинале Евролиги. Если это получится сделать, и мы покажем свой баскетбол, то и «Барселоне» будет нелегко с нами.



Клуб первый раз оказался в восьмёрке лучших в Европе. Все, конечно, этому рады. Но знаете, с учётом того, сколько мы работали, никого в команде результат не удивил. С другой стороны, надо понимать, что плей-офф — это совсем другая история. Здесь всё жёстче и всё начинается сначала», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».