Объявлена сборная сезона Еврокубка
Объявлена символическая сборная сезона-2020/2021 в Еврокубке, сообщает пресс-служба соревнований.
В состав команды вошли Милош Теодосич («Виртус»), Джамар Смит (УНИКС), Изайя Кординье («Нантер»), Матиас Лессор («Монако») и Уилли Рид («Будучность»).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Розыгрыш турнира в нынешнем сезоне подходит к концу, в финале соревнований встретятся «Монако» и УНИКС. Первый матч финальной серии пройдёт 27 апреля. Эта игра для УНИКСа станет выездной, остальные два матча пройдут в Казани.
В третьем решающем матче полуфинальной серии УНИКС на выезде обыграл «Виртус» со счётом 107:100. «Монако» со счётом 2-0 в серии обыграл «Гран Канарию».
Еврокубок сменил формат и ввёл лицензии
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