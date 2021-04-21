ЦСКА объявил о переходе Майка Джеймса в НБА

ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе защитника Майка Джеймса в НБА.
«Наш клуб и защитник Майк Джеймс пришли к соглашению, которое позволит игроку получить статус свободного агента до конца сезона-2020/2021. В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов Национальной баскетбольной ассоциации», — отмечает пресс-служба армейцев.
Джеймс подпишет контракт с одним из клубов НБА в ближайшее время. Ранее сообщалось, что защитник станет игроком «Бруклин Нетс». Джеймс в данный момент находится в США. Майк улетел из России в начале апреля после отстранения из состава ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с армейским клубом действует до конца сезона-2022/2023. Джеймс ранее уже выступал в НБА в сезоне-2017/2018. Майк провёл 36 матчей за «Финикс Санз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая 9,3 очка, 3,5 передачи и 2,5 подбора при точности трёхочковых 26,5%.
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