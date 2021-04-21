Кевин Дюрант дал понять, что пренебрежительно относится к Стефену Карри

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поставил лайк твиту, в котором пользователь сравнил его игру с выступлением разыгрывающего Стефена Карри в двух чемпионских сезонах «Голден Стэйт Уорриорз» (2017, 2018), сообщает The Hurry Up NBA.

«Дюрант был лучше Стефена в обоих сезонах. Все об этом знают, бро. Не пытайся обмануть себя. Карри понадобилась помощь ещё одного MVP в составе и трёх участников Матча звёзд, чтобы доделать начатую работу. Мерзавец», — утверждается в записи, под которой Дюрант поставил лайк.



Позже Дюрант убрал лайк с записи, что сразу заметили активные пользователи социальных сетей. Они предположили, что Кевин забыл войти в «Твиттер» под фейковым аккаунтом и поставил лайк со своей основной страницы по ошибке.