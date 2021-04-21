Майк Джеймс останется игроком ЦСКА на следующий сезон, несмотря на переход в НБА

Инсайдер Дионисис Аравантинос раскрыл некоторую информацию о статусе защитника ЦСКА Майка Джеймса. Ранее стало известно, что Джеймс будет свободным агентом до конца сезона-2020/2021. Пресс-служба ЦСКА сообщила, что защитник в ближайшее время подпишет контракт с одним из клубов НБА.
Джеймса от матчей отстранил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. У баскетболиста и тренера неоднократно возникали конфликты. При этом, по словам инсайдера, Джеймс ещё может вернуться в ЦСКА.
«Контракт Димитриса Итудиса истекает летом. Майк Джеймс вновь станет игроком ЦСКА после окончания сезона. Межсезонье будет очень интересным», — написал инсайдер.
Предполагается, что Джеймс перейдёт в «Бруклин Нетс». Эта команда является одним из претендентов на титул в нынешнем сезоне.
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