Леброн Джеймс и Брэдли Бил отреагировали на противоречивую запись по делу Джорджа Флойда

Звёздный защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировали на противоречивый «твит» пресс-службы клуба НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс». После оглашения приговора по делу Джорджа Флойда, убитого полицейскими, клуб НФЛ написал: «Я могу дышать. 20 апреля 2021 года». Члены семьи Флойда после вердикта сказали: «Сегодня мы снова все можем дышать». Хоть владелец «Рэйдерс» Марк Дэвис и заявил, что хотел поддержать родственников погибшего, многие болельщики раскритиковали запись.
«Вам нужно надрать задницы», – написал Бил в «Твиттере».
«Вы это правда??? Не, всё не так! Чёрт возьми», — написал Леброн в своём «твиттере».
Полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда. Ему теперь грозит до 40 лет тюремного заключения.
- 21 апреля 2021
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