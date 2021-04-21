Леброн Джеймс и Брэдли Бил отреагировали на противоречивую запись по делу Джорджа Флойда

Звёздный защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировали на противоречивый «твит» пресс-службы клуба НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс». После оглашения приговора по делу Джорджа Флойда, убитого полицейскими, клуб НФЛ написал: «Я могу дышать. 20 апреля 2021 года». Члены семьи Флойда после вердикта сказали: «Сегодня мы снова все можем дышать». Хоть владелец «Рэйдерс» Марк Дэвис и заявил, что хотел поддержать родственников погибшего, многие болельщики раскритиковали запись.

«Вам нужно надрать задницы», – написал Бил в «Твиттере».

«Вы это правда??? Не, всё не так! Чёрт возьми», — написал Леброн в своём «твиттере».

Полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда. Ему теперь грозит до 40 лет тюремного заключения.