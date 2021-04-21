Единая лига ВТБ. «Химки» крупно обыграли «Цмоки Минск», «Нижний Новгород» уступил «Калеву»

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В Единой лиге ВТБ состоялись очередные матчи. «Химки» обыграли «Цмоки Минск», а «Нижний Новгород» нанёс поражение «Калеву».

«Химки» в Минске обыграли «Цмоки Минск» со счётом 81:65. Хозяева выиграли с минимальным преимуществом первую четверть, но затем «Химки» были сильнее в каждой из следующих десятиминуток.

Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум, который принёс «Химкам» 24 очка. Девять очков набрал Тимофей Мозгов, который провёл очередной матч за «Химки».

Тем временем «Нижний Новгород» в гостях уступил «Калеву». Нижегородцы провалили концовку, растеряв преимущество в счёте. В результате встреча завершилась со счётом 86:81.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Калева» Маркус Кин, который набрал 31 очко. У «Нижнего Новгорода» 17 очков на счету Тимофея Герасимова.