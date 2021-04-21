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Единая лига ВТБ. «Химки» крупно обыграли «Цмоки Минск», «Нижний Новгород» уступил «Калеву»

Единая лига ВТБ. «Химки» крупно обыграли «Цмоки Минск», «Нижний Новгород» уступил «Калеву»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Единой лиге ВТБ состоялись очередные матчи. «Химки» обыграли «Цмоки Минск», а «Нижний Новгород» нанёс поражение «Калеву».

«Химки» в Минске обыграли «Цмоки Минск» со счётом 81:65. Хозяева выиграли с минимальным преимуществом первую четверть, но затем «Химки» были сильнее в каждой из следующих десятиминуток.

Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум, который принёс «Химкам» 24 очка. Девять очков набрал Тимофей Мозгов, который провёл очередной матч за «Химки».

Тем временем «Нижний Новгород» в гостях уступил «Калеву». Нижегородцы провалили концовку, растеряв преимущество в счёте. В результате встреча завершилась со счётом 86:81.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Калева» Маркус Кин, который набрал 31 очко. У «Нижнего Новгорода» 17 очков на счету Тимофея Герасимова.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 19:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
86 : 84
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Калев: Кин - 31, Дорбек - 13, Льюис - 12, Таунс - 9, Томас - 8, Нургер - 6, Хермет - 5, Сунелик - 2, Каск, Кауфманис, Кемп, Курбас
Нижний Новгород: Герасимов - 17, Бабурин - 14, Платонов - 14, Воронцевич - 10, Гаврилович - 10, Ганькевич - 10, Чадов - 5, Петрасек - 4, Гонтарь, Торопов
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 19:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
65 : 81
Химки
Химки, Россия
Цмоки-Минск: Клайберн - 18, Лейманис - 17, Веремеенко - 9, Стабровский - 9, Чаварс - 6, Близнюк - 2, Борисевич - 2, Рогозенко - 2, Викентьев, Дуду, Кук, Пустогвар
Химки: Макколум - 24, Зайцев - 18, Мозгов - 9, Моня - 8, Валиев - 6, Понкрашов - 6, Клюев - 5, Вяльцев - 3, Шарапов - 2, Барашков, Воронов, Карасёв
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