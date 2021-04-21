Андрей Мальцев: поиграли и молодые ребята, так что мы довольны визитом в Минск

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев подвёл итог матча Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минска» (81:65).

«Мы закончили последнюю выездную игру регулярного сезона, остался домашний матч с «Автодором». Очень приятно, что смогли сыграть этот перенесённый матч. Мне понравилось, как играла наша команда. Была поставлена задача не пропустить больше 65 очков, и эта задача была успешно выполнена. Поиграли и молодые ребята, так что мы довольны визитом в Минск», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».

«Думаю, мы сыграли намного лучше во второй половине. В плане защиты попробовали кое-какие наработки перед плей-офф. Несмотря на непростую поездку в Минск, парни себя профессионально проявили и одержали победу. Мы должны усердно работать каждый день. Никто не знает, как далеко мы продвинемся, просто нужно дальше делать то, что мы делали раньше, и оставаться профессионалами. Главное — демонстрировать свой лучший баскетбол в нужное время. Надеюсь, такой баскетбол мы покажем в плей-офф», — добавил защитник подмосковного клуба Эррик Макколлум.