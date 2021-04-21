Итудис отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Фенербахче» в плей-офф Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча плей-офф Евролиги с «Фенербахче». Армейцы одержали победу в первом матче серии со счётом 92:76.

«Думаю, что эта игра, как и ожидалась, полностью соответствовала статусу плей-офф. Обе команды очень хотели победить. Игра ознаменовалась рывками обеих команд. У нас был неудачный период в третьей четверти, мы позволили сопернику набрать много лёгких очков. Соперник обладает хорошим качеством. Но радует, что мы играли во второй половине матча как команда, все игроки, выходившие на площадку со скамейки, показали желание победить и помочь команде. Например, так себя проявили Семён Антонов и Иван Ухов, они проделали отличную работу. Я очень рад, что команда победила.

Но пока счёт в серии лишь 1-0. Будет тяжело, ничего просто так не достанется», — цитирует Итудиса пресс-служба Евролиги.