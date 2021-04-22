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Хавьер Паскуаль рассказал плохую новость для «Зенита» после победы в матче с «Барселоной»

Хавьер Паскуаль рассказал плохую новость для «Зенита» после победы в матче с «Барселоной»
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу питерцев в первом матче плей-офф с «Барселоной». Встреча завершилась со счётом 76:74.

«Барселона» — великолепная команда. Я был уверен, что соперник вернётся в игру. Это было очевидно. В концовке мы немного потеряли контроль. Нам нужно улучшить этот компонент, но мы по-прежнему верили в свои силы, продолжали хорошо обороняться и сумели одержать важную победу.

Мы понимаем, что обыграть «Барселону» трижды практически невозможно, но мы продолжим. Плохие новости заключаются в том, что теперь у нас есть ещё один травмированный игрок, это Артурас Гудайтис. Нам очень не везёт, учитывая, что он является очень важным игроком для нас. Его потеря после травмы Матеуша Понитки — настоящий крах для нас. Но мы должны найти способ продолжать. Вторая игра состоится в пятницу, нам нужно сыграть так, как мы это делаем весь сезон. Нужно хорошо обороняться, грамотно организовать игру в атаке», — цитирует Паскуаля пресс-служба Евролиги.

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