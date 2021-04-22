«Даллас» и «Клипперс» победили, Эмбиид едва не забил спасительный чудо-бросок с «Финиксом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 117:105.

В составе победителей лучшими на площадке стали Люк Кеннард (28 очков), Маркус Моррис (25 очков) и Ивица Зубац (18 очков). У «Гриззлиз» наиболее результативными в игре были Джа Морант (22 очка), Джарен Джексон (15 очков) и Кайл Андерсон (12 очков).

В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 127:117. В составе «Маверикс» лучшими на паркете были Лука Дончич (30 очков, 10 подборов и 9 передач), Джейлен Брансон (20 очков) и Кристапс Порзингис (19 очков). У «Пистонс» наиболее заметными в игре были Джерами Грант (26 очков), Кори Джозеф (24 очка) и Мэйсон Пламли (13 очков и 16 подборов).

Также в НБА прошли ещё 10 матчей: «Кливленд» – «Чикаго» (121:105), «Вашингтон» – «Голден Стэйт» (118:114), «Торонто» – «Бруклин» (114:103), «Индиана» – «Оклахома» (122:116), «Филадельфия» – «Финикс» (113:116), «Хьюстон» – «Юта» (89:112), «Нью-Йорк» – «Атланта» (137:127 ОТ), «Сан-Антонио» – «Майами» (87:107), «Потрленд» – «Денвер» (105:106), «Сакраменто» – «Миннесота» (128:125). Отметим, что «Филадельфия» была близка к тому, чтобы отыграть разницу -6 за 6 секунд до сирены. Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид на последней секунде исполнил невероятный трёхочковый одной рукой, но мяч вылетел из кольца после двух издевательских ударов о дужку.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.