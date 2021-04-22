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«Вашингтон» потерял топ-проспекта до конца сезона, «Хоукс» лишились главной суперзвезды

«Вашингтон» потерял топ-проспекта до конца сезона, «Хоукс» лишились главной суперзвезды
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Вашингтон Уизардс» Дени Авдия выбыл до конца сезона из-за микротрещины в правом голеностопном суставе, сообщает ESPN.

Авдия получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» (118:114), неудачно приземлившись на ногу после неточного броска из-за под кольца. Хирургическое вмешательство не потребуется, но восстановление израильского проспекта займёт от 2 до 3 месяцев. В 54 матчах девятый пик драфта НБА-2020 набирал 6,3 очка и 4,8 подбора в среднем за игру.

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг получил травму левого голеностопного сустава в матче с «Нью-Йорк Никс» (127:137 ОТ). Янг наступил на ногу центрового соперников Нерленса Ноэля, после чего смог покинуть площадку только с посторонней помощью. Степень серьезности травмы франчайз-игрока «Хоукс» выяснится после детального медицинского обследования.

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