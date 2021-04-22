Стефен Карри прервал исторически рекордную серию, вчистую провалившись из-за дуги

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не смог продолжить рекордную серию по трёхочковым броскам.



В матче с «Вашингтон Уизардс» (114:118) Карри реализовал 2 из 14 из-за дуги и набрал 18 очков. В прошлых 11 играхх Стефен забил в сумме 78 дальних бросков, что стало рекордом в истории НБА для данного отрезка. До выезда в Вашингтон Карри с 17 марта ни разу не набирал менее 32 очков. В столице против него защищался преимущественно Расселл Уэстбрук. Таким образом, также была прервана рекордная в карьере Карри серия с результативностью 30+ очков



«Это была отличная серия. Раньше такого не случалось, но когда-то она должна была подойти к концу. Надо начинать новую», – приводит слова Карри ESPN.