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«Бруклин» получил новую информацию по Кевину Дюранту

«Бруклин» получил новую информацию по Кевину Дюранту
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант может в ближайшее время вернуться в строй. Как сообщает Bleacher Report, звёздный игрок может принять участие в матчах регулярного чемпионата НБА, которые состоятся на этой неделе. 23 апреля «Бруклин» встретится с «Бостон Селтикс», а 25 апреля — с «Финикс Санс».

Дюрант уже пропустил 23 матча из-за повреждения подколенного сухожилия. 18 апреля он вскоре после возвращения на парке после травмы получил ушиб бедра и снова выбыл из строя. 8 апреля Дюрант принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (139:11), выйдя на площадку со скамейки запасных. Дюрант лишь во второй раз в карьере начинал игру на скамейке.

В общей сложности Дюрант принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне. В среднем звёздный форвард набирает 27,3 очка, делает 6,7 подбора и 5,2 ассиста.

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