Лиллард отреагировал на поступок болельщика, поставившего дом на результат «Портленда»

Лидер «Портленд Трэйл Блейзерс» Дэмьен Лиллард отреагировал на твит одного из болельщиков, который сообщил о крупной ставке на любимую команду. Ранее один из фанатов сообщил, что поставил дом на 42 победы «Портленда» в регулярном чемпионате. Тогда пользователь написал: «Останусь преданным фанатом, даже если придётся жить на улице или на чердаке».

«Понял тебя», — написал Лиллард в «Твиттере», комментируя ставку болельщика.

В настоящее время «Портленд» занимает шестое место в турнирной таблице конференции, одержав 32 победы при 24 поражениях. Для того чтобы ставка сыграла, в оставшихся 16 матчах «Портленд» должен одержать ещё 10 побед. При этом неизвестно, какую сумму в случае победы получит болельщик.