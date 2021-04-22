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Эксперт: Леброн Джеймс повлиял на присяжных в деле Джорджа Флойда

Эксперт: Леброн Джеймс повлиял на присяжных в деле Джорджа Флойда
Баскетбол / НБА 0

Телеведущий Скип Бэйлесс полагает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и бывший игрок НФЛ Колин Каперник сыграли важную роль в приговоре по делу Джорджа Флойда, который погиб в результате действий полицейского Дерека Шовина.

Ранее стало известно, что 20 апреля присяжные признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

«Спортивный мир проделал большую работу, чтобы в суде случилось именно то, что произошло. Все эти влиятельные голоса, начиная с Леброна Джеймса, повлияли на присяжных. В первую очередь я говорю о Колине Капернике», — цитирует эксперта The Sports Rush.

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