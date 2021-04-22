Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Зенит» установил уникальный рекорд Евролиги, победив «Барселону»

«Зенит» установил уникальный рекорд Евролиги, победив «Барселону»
Баскетбол / Евролига 0

«Зенит», обыграв «Барселону» в первом матче плей-офф Евролиги, установил уникальный рекорд турнира. Впервые команда, завершившая регулярный чемпионат на восьмом месте, сумела начать серию плей-офф с победы в матче с первой командой турнира, сообщает пресс-служба Евролиги.

Накануне, 21 апреля, «Зенит» одержал победу со счётом 76:74. Следующий матч команды проведут завтра, 23 апреля. Встреча будет проходить в Барселоне. После этого серия до трёх побед продолжится в Санкт- Петербурге. Там матчи запланированы 28 и 30 апреля.

Победитель противостояния «Зенита» и «Барселоны» выйдет в «Финал четырёх». Там он сыграет с победителем пары «Бавария» — «Милан». Выступление на турнире продолжает и ЦСКА. В первом матче плей-офф армейцы обыграли «Фенербахче» со счётом 92:76.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021