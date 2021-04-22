«Зенит» установил уникальный рекорд Евролиги, победив «Барселону»

«Зенит», обыграв «Барселону» в первом матче плей-офф Евролиги, установил уникальный рекорд турнира. Впервые команда, завершившая регулярный чемпионат на восьмом месте, сумела начать серию плей-офф с победы в матче с первой командой турнира, сообщает пресс-служба Евролиги.

Накануне, 21 апреля, «Зенит» одержал победу со счётом 76:74. Следующий матч команды проведут завтра, 23 апреля. Встреча будет проходить в Барселоне. После этого серия до трёх побед продолжится в Санкт- Петербурге. Там матчи запланированы 28 и 30 апреля.

Победитель противостояния «Зенита» и «Барселоны» выйдет в «Финал четырёх». Там он сыграет с победителем пары «Бавария» — «Милан». Выступление на турнире продолжает и ЦСКА. В первом матче плей-офф армейцы обыграли «Фенербахче» со счётом 92:76.