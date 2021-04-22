Единая лига ВТБ назвала даты и формат плей-офф

Совет Единой лиги ВТБ утвердил формат плей-офф сезона-2021. На заочном голосовании были приняты и даты проведения плей-офф.

Так, эта стадия турнира начнётся 10 мая и завершится не позднее 14 июня. Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф будет предоставлено командам с более высоким рейтингом. То есть тем, которые заняли более высокие места в регулярном чемпионате.

Четвертьфинальные серии будут проходить до двух побед в формате 1-1-1. Команды, которые займут более высокие места в регулярке, получат преимущество площадки в первом матче.

Полуфинальные и финальная серии будет проходить в классическом формате до трёх побед (2-2-1). Первые два матча пройдут на площадке команды, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате.