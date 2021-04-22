Леброн Джеймс продал роскошный особняк в Майами за огромную сумму

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продал роскошный особняк в Майами, сообщает Parlons Basket.

Звёздный форвард команды расстался с огромным домом за $ 12,75 млн. Джеймс приобрёл этот особняк за $ 13,4 млн в 2015 году. Учитывая финансовый кризис, пандемию коронавируса и прочие сложности, потеря стоимости актива получилась минимальной.

Особняк расположен рядом с престижнейшим районом Беверли Хиллс. Дом находится на самом берегу, рядом имеются места для швартовки двух яхт.

Фото: Mayfair Real Estate

Джеймс уже пропустил 16 матчей регулярного чемпионата НБА. 20 марта он получил растяжение связок голеностопа после неудачного падения на свою ногу одного из соперников.

Ранее главный тренер калифорнийцев Фрэнк Вогель сообщил, что Джеймс уже начал выполнять лёгкую работу на площадке. Тем не менее, в клубе пока не называют сроки его восстановления.